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Netflix показал трейлер рождественского фильма "Компания на праздники"

Новости
    15.11.2021, 13:35
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Стриминговый сервис Netflix Russia показал локализованный трейлер рождественского фильма о любви и дружбе "Компания на праздники" (Single All the Way). Он выйдет уже 2 декабря.

Фото: youtube.com/ LandFM
Netflix показал трейлер немецкого сериала "Кицбюэль"

Судя по трейлеру, сюжет романтической комедии довольно прост: Ник уговаривает своего лучшего друга Питера поехать к родным на Рождество, чтобы не быть там белой вороной-одиночкой. Семья при этом уверена, что парни зря не встречаются и всячески подталкивают их друг к другу. Происходит это иногда по-комедийному нелепо. Например, мать устраивает Нику свидание вслепую, оно проходит успешно, и Питер начинает ревновать. Постепенно друзья задумываются о романе, но страшатся потерять дружбу.

Срежиссировал картину Майкл Майер ("Смешная девчонка"), сценарий Чада Ходжа ("Темные отражения", "Хорошее поведение"), в ролях Майкл Юри, Джонатан Чамберс, Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"), Кэти Нэджими ("Фокус-покус").

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