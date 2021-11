Netflix показал трейлер рождественского фильма "Компания на праздники"

Стриминговый сервис Netflix Russia показал локализованный трейлер рождественского фильма о любви и дружбе "Компания на праздники" (Single All the Way). Он выйдет уже 2 декабря.

Судя по трейлеру, сюжет романтической комедии довольно прост: Ник уговаривает своего лучшего друга Питера поехать к родным на Рождество, чтобы не быть там белой вороной-одиночкой. Семья при этом уверена, что парни зря не встречаются и всячески подталкивают их друг к другу. Происходит это иногда по-комедийному нелепо. Например, мать устраивает Нику свидание вслепую, оно проходит успешно, и Питер начинает ревновать. Постепенно друзья задумываются о романе, но страшатся потерять дружбу.

Срежиссировал картину Майкл Майер ("Смешная девчонка"), сценарий Чада Ходжа ("Темные отражения", "Хорошее поведение"), в ролях Майкл Юри, Джонатан Чамберс, Дженнифер Кулидж ("Белый лотос"), Кэти Нэджими ("Фокус-покус").