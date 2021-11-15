Nissan запустил в России подписку на кроссоверы Qashqai и X-Trail

Компания Nissan запустила в России программу долгосрочной аренды Nissan Drive, которая позволяет пользоваться автомобилем в течение года с фиксированным ежемесячным платежом. На первом этапе сервис доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга (включая области), в дальнейшем услугу планируют запустить по всей России.

Для получения машины пользователю необходимо лишь дистанционно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тысяч километров), и согласовать время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть, либо обменять на новый.

На выбор доступны две модели Nissan - полноприводные кроссоверы Qashqai и X-Trail, которые предлагают в максимальных комплектациях. При условии пробега в 20 тысяч километров в год аренда Qashqai обойдется минимум в 42 тысячи рублей в месяц, а X-Trail - в 46 тысяч рублей.

В эту цену входят страхование ОСАГО и каско, доставка автомобиля клиенту, плановое техобслуживание, сезонный шиномонтаж и предоставление подменного автомобиля в случае ДТП.

Сейчас в России подписку на машины предоставляют сами производители, банки, операторы каршеринга и стартапы. Из автопроизводителей это: Hyundai, Kia и Genesis, Volvo, Skoda, Audi и Land Rover. Включился гонку и УАЗ, но пока только для юрлиц. Раздумывает над своей программой и АвтоВАЗ.

"Сейчас многие производители пробуют себя на рынке подписки", - отмечает вице-президент РОАД Денис Мигаль. Он поясняет, что пока это не столько доходный бизнес для автоконцернов, сколько способ наладить новый канал взаимодействия с покупателем.