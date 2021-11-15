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15.11.2021 15:03
Рубрика: Легковые авто

Новые Tesla остались без USB-портов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Охвативший автоиндустрию кризис нехватки микрочипов вынудил компанию Tesla отказаться от оборудования своих электромобилей USB-портами и станциями беспроводной подзарядки телефонов.

Фото: Tesla/Handout via REUTERS
Tesla начнет выпуск родстера не ранее 2023 года

Онлайн-комьюнити владельцев электромобилей Tesla забили тревогу после 11 ноября, когда сообщения об отсутствии коннекторов USB type C для зарядки мобильных гаджетов на заднем ряду приняли систематический характер. Более того, судя по поступающим сигналам, в электромобилях с заглушкой на месте отсутствующих коннекторов нет и устройства беспроводной зарядки смартфона под консолью.

Автопроизводители по всему миру из-за кризиса микрочипов вынуждены идти на компромиссы - продавать автомобили с минимумом электроники. Прежде всего под сокращения попадают вспомогательные электронные устройства вроде сервоприводов и развлекательных систем. Сроки ожидания потребителями заказанных автомобилей увеличились многократно.

Что касается Tesla, предположительно из-за нехватки микрочипов из перечня оборудования электромобилей марки исчез регулируемый поясничный валик сиденья водителя (хотя в компании это отрицают).

#Tesla