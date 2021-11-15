Опубликованы фото нового кроссовера Suzuki

25 ноября компания Suzuki представит компактный кроссовер SX4 нового, третьего по счету поколения.

В конце прошлой недели марка распространила фото фрагмента передней части перспективной машины, теперь же весь ее облик рассекретили фотошпионы - на канале Suzukigarage в соцсети Instagram опубликовали снимки серийных образцов новой модели, причем без какой-либо маскировки.

Технических подробностей о машине пока нет. По предварительной информации, новая модель создана путем глубокой комплексной модернизации SX4 уходящего образца. В частности, якобы прежним остался несущий каркас кузова, хотя все внешние панели заменены.

Напомним, Suzuki SX4 нынешнего поколения JY производится с 2013 года, он опирается на платформу Global C. В России модель сейчас предлагается с бензиновыми моторами объемом 1,6 л (атмосферный) и 1,4 л (турбо). Первый развивает 117 л.с., второй - 140 л.с. Привод - передний или полный, цены - от 1 749 000 рублей.