Песков назвал снижение инфляции приоритетом для Путина

Скорейшее возвращение инфляции к 4 процентам - приоритет для президента и правительства, идет постоянная работа над этим, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков не стал комментировать действия Центробанка, как просили его журналисты (в частности, возможность повышения ключевой ставки), но напомнил, что "вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне - приоритет для президента и кабмина по его поручению". "Действительно, над этим ведется постоянная работа", - подчеркнул он.

"Эти процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией, в том числе и развиваются эти инфляционные процессы под давлением мировых тенденций", - продолжил пресс-секретарь главы государства, отметив гигантскую инфляцию в зоне доллара и евро - это не создает благоприятный фон.

"Наш мегарегулятор, разумеется, будет принимать меры, которые посчитает необходимыми для обеспечения макростабильности", - заключил Песков.