Попова определит форму документа для въезда в РФ иностранцев без QR-кода

Срок действия и форма документа об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус для иностранцев, въезжающих в Россию без QR-кода, будет определяться главным санитарным врачом РФ. Это указано в законопроекте о введении QR-кодов на авиарейсах и в поездах дальнего следования, внесенном ранее в Госдуму.

В редакции законопроекта, поступившего в нижнюю палату парламента в пятницу, это уточнение отсутствовало. Текст с новой формулировкой был размещен в думской электронной базе в понедельник.

Указанные поправки вносятся в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Так, согласно документу, "пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, и документ, удостоверяющий личность". При этом уточняется, что срок действия и форма документа, который содержит вышеперечисленные сведения, устанавливаются главным государственным санитарным врачом РФ.

Ранее правительство анонсировало пакет поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Для посещения этих мест граждане должны будут предъявлять либо QR-код о прививке, медотвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут воспользоваться отрицательным ПЦР-тестом. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.