Привитая Куба открывает границы

Остров Свободы постепенно возвращается к "допандемической" жизни. С 15 ноября снимаются ограничения на авиасообщение, страна ожидает увеличения потока туристов. Все дело в массовой программе вакцинации, которая позволила обуздать пандемию COVID-19.

Спустя почти полтора года на Кубе снимаются ограничения на международное авиасообщение. Для практически полностью зависящей от туризма страны эта мера накануне горячего туристического сезона становится более чем символичной. Она знаменует пусть пока еще и не окончательное, но все же возвращение к уже несколько позабытой "допандемической" жизни.

Впрочем, еще в конце августа ситуация на Кубе была очень тревожной: ежедневно здесь выявляли более чем 10000 заболевших COVID-19 в сутки, а надежды властей на снятие каких-либо карантинных ограничений к концу года казались чем-то откровенно утопичным.

Но как теперь оказывается, речь шла отнюдь не о пустых надеждах, а о весьма точном математическом расчете, помноженном на достижения кубинской фармацевтической промышленности и дисциплинированности населения страны…

Первым делом прививка

Первые завозные случаи коронавируса на Кубе были выявлены в марте 2020 года. Правительство Острова тогда отреагировало весьма оперативно: уже находящихся в стране туристов попросили в сжатые сроки ее покинуть, границы закрылись, в стране были приняты весьма суровые меры борьбы с распространением COVID-19. Введенные ограничения, которые затем с непродолжительными послаблениями лишь ужесточались, позволили изначально сдержать пандемию. Но вот после проникновения в страну куда более контагиозного штамма "дельта" коронавирус стал распространяться куда динамичнее, и к концу минувшего лета заболеваемость и смертность достигли пиковых значений.

Система здравоохранения работала на пределе возможностей. Не хватало ни коек, ни медицинских препаратов… В обществе, помимо обеспокоенности кубинцев за себя и близких, явно чувствовалась апатия, ведь все прекрасно понимали, что при такой ситуации надеяться на открытие страны для туристов вряд ли получится, а именно доходы от туризма "кормили" многие семьи. Уже более полутора лет обычно веселая, жизнерадостная, окутанная дымом сигар, ароматами рома и нескончаемого праздника Куба была не похожа сама на себя. Закрытые школы и университеты, рестораны и бары, комендантские часы почти во всех городах, перекрытые границы между провинциями…

Между тем кубинские фармацевты разработали первые вакцины в Латинской Америке, а затем начали массово прививать ими свое население. Схем вакцинации на Кубе две: 3 компонента препарата Abdala или 2 компонента Soberana02 и 1 SoberanaPlus. И хотя сначала темпы вакцинации были явно не достаточными и далекими от заявляемых планов, в итоге процесс удалось организовать. Теперь на Кубе полностью привиты более 73% населения. Более того, уже запущена программа ревакцинации.

Несмотря на то, что вакцинация на Кубе является добровольной, кубинцы демонстрируют удивительную сознательность и массово прививаются препаратами национального производства. Остров Свободы так же стал первой страной в мире, где началась вакцинация детей. Кстати, именно сегодня завершается поэтапное возобновление очного обучения в школах: за парты возвращаются учащиеся начальных классов.

По мере продвижения программы вакцинации власти провинций постепенно начали снимать ограничения. Стали открываться рестораны, общественный транспорт стал ходить допоздна, было вновь разрешено посещать пляжи, возобновлено межпровинциальное сообщение, а неделю назад власти страны отменили обязательный ранее карантин по прилете в страну. Теперь во всех аэропортах Кубы ожидают более 400 рейсов в неделю…

Туризм - дело тонкое

Во всем мире туризм вполне логично оказался среди наиболее пострадавших сфер экономики от вводимых повсеместно карантинных ограничений. Так было и на Кубе, где туризм является без преувеличения экономикообразующей сферой народного хозяйства.

Впрочем, пусть и с рядом ограничений, но отдельные курортные зоны Кубы были открыты уже давно. Уже более года для российских туристов открыты пляжи курортного острова Кайо-Коко, соединенного с основной территорией Кубы узкой дамбой. Позже для Россиян открылся и самый популярный местный курорт - Варадеро. Впрочем, рассчитывать можно было преимущественно на пляжный отдых и лишь отдельные экскурсии в пределах туристических зон. Поехать в такие популярные места как, например, Гавана или Тринидад можно было лишь нарушив действующие правила: курортные зоны были закрыты и покидать их не разрешалось. А все же прорвавшиеся через все кордоны туристы оказывались в практически полностью закрытых городах, где местные жители в основном лишь стояли в бесконечных очередях, а о каких-либо развлечениях говорить можно было лишь условно.

Во время пандемии на Кубе велось обновление существующих и строительство новых отелей и туристических объектов. Открылись и во многом новые направления. Например, испанская компания Iberostar завершила строительство отеля Esmeralda на пока еще не очень популярном пляже Кайо-Крус, а их главный конкурент - Meliá - готовится к вводу в эксплуатацию отеля Península Trinidad, расположенного на южном карибском побережье Острова. Обещают в кубинском министерстве туризма и повышение качества обслуживания, ведь сервис был далеко не самой сильной стороной отдыха на Кубе.

Отныне прибывающим на Остров Свободы в обязательном порядке не делают ПЦР-тест по прилете (хотя выборочное тестирование возможно). Нет и положенного ранее карантина. Потребуется лишь распечатанный сертификат о вакцинации от COVID-19 (все российские вакцины признаются на Кубе) на английском языке или же отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Упрощение необходимых процедур для въезжающих позволяет местному министерству туризма рассчитывать на то, что до конца года Кубу посетят более 100 тысяч путешественников. Здесь уверяют в надежности разработанных эпидемиологических протоколов и обещают безопасный отдых.

Насколько прогнозируемый рост числа зарубежных гостей повлияет на ситуацию с распространением коронавируса в стране, будет понятно уже совсем скоро. Ну а пока жители Кубы так же дисциплинированно готовятся принять участие в программе массовой ревакцинации. Похоже, на вопрос о том, прививаться или нет, кубинцы для себя ответили уже давно.