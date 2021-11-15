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15.11.2021 11:59
Рубрика: Экономика

Производство водки в пластике могут запретить

Текст: Нина Егоршева

Производство и продажа крепкого алкоголя в полимерной таре может оказаться под запретом. Соответствующий законопроект Госдума должна рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших заседаний.

Фото: iStock
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Исключение будет сделано для небольших пластиковых бутылок объемом не более 50 миллилитров, а также для алкоголя, идущего на экспорт или импортируемого в Россию по процедуре беспошлинной торговли. Кроме того, предложено обязать стекольные заводы наносить клеймо на бутылки для алкоголя крепостью выше 28 градусов. Это, как отмечается, позволит отследить поставщиков тары для контрафактного спиртного, пишет "Парламентская газета".

По мнению одного из авторов законопроекта, первого зампреда Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, принятие поправок не должно привести к удорожанию алкогольной продукции. С другой стороны, предлагаемые меры должны существенно сократить число нелегальных участников алкогольного рынка.

Ранее сегодня стало известно о предложении Минфина со следующего года повысить минимальные розничные цены на крепкие алкогольные напитки. Так, предполагается, что минимальная цена одной бутылки водки объемом 0,5 литра может составить 261 рубль вместо нынешних 243 рублей. Минимальная стоимость коньяка может вырасти с 446 рублей до 480 рублей за пол-литровую бутылку.

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