Путин дал поручения в сфере транспорта. Главное

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся развития транспортной сферы.

- Правительству предстоит до 20 декабря доработать и утвердить Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

- Необходимо разработать план реализации этой стратегии до 30 марта. И среди прочего - запланировать расширение сети авиаперевозок внутри регионов. Это поручено правительству совместно с комиссиями Госсовета при участии представителей бизнес-сообщества.

- До 30 марта 2022 года кабмин должен рассмотреть вопросы об использовании железнодорожной инфраструктуры для городских перевозок.

- До конца марта следующего года также необходимо будет определить крупнейшие и наиболее значимые проекты в сфере транспортной инфраструктуры.

- До 20 апреля Путин ждет предложений по продлению мер поддержки пригородных ж/д перевозок до 2035 года.

- Необходимо исключить избыточные процедуры в строительстве. С этой целью кабмин совместно с Госсоветом должны подготовить исчерпывающий перечень документов и согласований, необходимых для реализации строительных проектов.

- Также совместно с Госсоветом кабмину предстоит подготовить предложения о совершенствовании правового регулирования градостроительных и других отношений для сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%.

- Владимир Путин также поручил сформировать проект развития общественного транспорта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".