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15.11.2021 20:47
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Лукашенко транзит газа

Текст: Кира Латухина

Президенты России и Беларуси обсудили тему транзита российского газа через республику. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что беседа состоялась накануне.

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"Да. Вчера был разговор", - подтвердил Песков в ответ на вопрос, поднимал ли Владимир Путин вопрос транзита газа в беседе с Александром Лукашенко.

Напомним, что в интервью телеканалу "Россия 1" Путин сказал, что переговорит на эту тему с белорусским коллегой, подчеркнув, что Россия всегда выполняет свои обязательства перед потребителями "голубого топлива". Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ заявил, что контакты между двумя лидерами осуществляются на постоянной основе и они обмениваются всей необходимой информацией. Ранее Лукашенко допустил, что может перекрыть поставки российского газа в Европу в случае новых санкций.

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