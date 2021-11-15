Путин обсудил с Лукашенко транзит газа

Президенты России и Беларуси обсудили тему транзита российского газа через республику. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что беседа состоялась накануне.

"Да. Вчера был разговор", - подтвердил Песков в ответ на вопрос, поднимал ли Владимир Путин вопрос транзита газа в беседе с Александром Лукашенко.

Напомним, что в интервью телеканалу "Россия 1" Путин сказал, что переговорит на эту тему с белорусским коллегой, подчеркнув, что Россия всегда выполняет свои обязательства перед потребителями "голубого топлива". Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ заявил, что контакты между двумя лидерами осуществляются на постоянной основе и они обмениваются всей необходимой информацией. Ранее Лукашенко допустил, что может перекрыть поставки российского газа в Европу в случае новых санкций.