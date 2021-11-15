Путин разрешил штрафовать за нарушение ПДД на основании данных приложения

С 1 июня 2022 года нарушителей на дорогах смогут штрафовать на основе фото и видео, получаемых через мобильное приложение. Перечень поручений главы государства по итогам президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин указал завершить внесение поправок, которые дают возможность назначать административные наказания за отдельные нарушения правил дорожного движения без протокола об административном правонарушении. Делать это можно будет на основании полученных через специальные мобильные приложения материалов фото- и (или) видеосъемки.

Срок исполнения поручения - до 1 июня 2022 года.