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15.11.2021 18:25
Рубрика: Внутренняя политика

Путин разрешил штрафовать за нарушение ПДД на основании данных приложения

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С 1 июня 2022 года нарушителей на дорогах смогут штрафовать на основе фото и видео, получаемых через мобильное приложение. Перечень поручений главы государства по итогам президиума Госсовета опубликован на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости
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Владимир Путин указал завершить внесение поправок, которые дают возможность назначать административные наказания за отдельные нарушения правил дорожного движения без протокола об административном правонарушении. Делать это можно будет на основании полученных через специальные мобильные приложения материалов фото- и (или) видеосъемки.

Срок исполнения поручения - до 1 июня 2022 года.