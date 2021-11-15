Раскрыт простой способ ускорить домашний Wi-Fi

Всего одна настройка может ускорить работу домашнего беспроводного интернета. Речь идет о выборе наиболее подходящего канала работы роутера, пишет Hi-tech Mail.ru.

С помощью бесплатной программы для Windows под названием Wi-Fi Analyzer издание советует проверить, насколько "зашумлен" эфир в квартире. По результатам проверки пользователь может выбрать в настройках роутера канал, который используется находящимися неподалеку беспроводными устройствами наименее активно (то есть на этой же частоте вещает немного устройств, а уровень сигнала невысокий).

Чтобы роутер начал использовать новый канал связи, необходимо открыть его раздел администратора в браузере по адресу 192.168.0.1 или 192.168.1.1 и в настройках WLAN (или Wi-Fi) выбрать нужный канал.

Кроме того, на скорость работы Wi-Fi влияют расположение компьютера относительно роутера. Не рекомендуется устанавливать сам роутер в нишах, закрытых шкафах, поблизости от других электронных устройств и отопительных приборов, а также слишком близко к полу.