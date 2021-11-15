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15.11.2021 08:20
Рубрика: Дороги

Названа самая опасная дорога Москвы

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС
Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС

Самой опасной трассой Москвы по итогам 10 месяцев этого года признан МКАД, сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

Фото: Агентство "Москва"
Почему МКАД остается самой аварийной дорогой Москвы

На МКАД с начала года зарегистрировано 577 аварий, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения. В 68 процентах речь идет о столкновениях автомобилей, 14 приходится на наезд на стоящее транспортное средство, 12 - на столкновение с препятствиями. Это самые частые причины аварий на кольцевой дороге.

В ГИБДД рекомендуют водителям быть максимально внимательными на МКАД и не покидать машину в случае мелкой аварии.