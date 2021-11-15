Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево

Во время прений сторон в Солнцевском суде Москвы гособвинитель попросил назначить Валерии Башкировой шесть лет колонии общего режима. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова.

Кроме того, по ее словам, прокурор в суде попросил лишить подсудимую права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Также гособвинитель попросил удовлетворить в полном объеме гражданские иски потерпевших.

По данным следствия, днем 16 июля на улице Авиаторов в Солнцево девушка за рулем Mazda сбила трех детей, которые переходили вместе со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пятилетний мальчик погиб на месте, трехлетний ребенок умер на следующий день в больнице. Девятимесячный младенец получил травму головы. После задержания Башкирова раскаялась в содеянном и признала вину. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти второго ребенка заменили меру пресечения на содержание под стражей.