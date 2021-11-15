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15.11.2021 13:25
Рубрика: Дороги

В Подмосковье назвали цену проезда по дублеру Егорьевского шоссе

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

В 2026 году в Подмосковье планируется открыть платный дублер Егорьевского шоссе. Дорога протяженностью 36,33 километра пройдет от Люберец до деревни Кошерово Раменского городского округа, обходя самые проблемные места Егорьевки с самыми мертвыми пробками, рассказали "РГ" в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Дорога будет иметь 4 полосы для движения, по которым можно будет проехать со скоростью 120 километров в час. Стоимость одного километра проезда для легковых автомобилей и мотоциклов будет составлять 12 рублей, для среднегабаритного транспорта 18 рублей, для автобусов и грузовых автомобилей от 24 до 48 рублей в зависимости от высоты и наличия осей.

До конца декабря, подчеркнули в Минтрансе, будет заключено концессионное соглашение с инвестором, которым выступит компания М.Е.Т.К, готовая вложить в этот проект 60 миллиардов рублей. К строительству планируется приступить в 2023 году.