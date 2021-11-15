В Подмосковье назвали цену проезда по дублеру Егорьевского шоссе

В 2026 году в Подмосковье планируется открыть платный дублер Егорьевского шоссе. Дорога протяженностью 36,33 километра пройдет от Люберец до деревни Кошерово Раменского городского округа, обходя самые проблемные места Егорьевки с самыми мертвыми пробками, рассказали "РГ" в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорога будет иметь 4 полосы для движения, по которым можно будет проехать со скоростью 120 километров в час. Стоимость одного километра проезда для легковых автомобилей и мотоциклов будет составлять 12 рублей, для среднегабаритного транспорта 18 рублей, для автобусов и грузовых автомобилей от 24 до 48 рублей в зависимости от высоты и наличия осей.

До конца декабря, подчеркнули в Минтрансе, будет заключено концессионное соглашение с инвестором, которым выступит компания М.Е.Т.К, готовая вложить в этот проект 60 миллиардов рублей. К строительству планируется приступить в 2023 году.