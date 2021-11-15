Двух полицейских из Забайкалья посадили на 15 лет из-за наркотиков

Двум бывшим забайкальским полицейским вынесли обвинительный приговор за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору и с использованием служебного положения.

Как сообщает региональное СУ СК, 33-х и 26-летний оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции города Забайкальска придумали схему для улучшения показателей своей работы. Они передали около 100 граммов каннабиса местному жителю, который про план правоохранителей не знал, а затем изъяли у него этот же наркотик.

Вторая подобная попытка "поймать преступника" была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

В ходе предварительного следствия полицейских уволили из органов внутренних дел. Суд приговорил их к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.