Юрий Трутнев представил нового ректора ДВФУ

С завтрашнего дня Дальневосточный федеральный университет возглавит Борис Коробец, ранее занимавший должность первого проректора-проректора по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщает пресс-служба вуза.

Нового главу вуза преподавателям представил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который сейчас находится в крае с рабочим визитом.

"По итогам Восточного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству обеспечить достижение мирового уровня Дальневосточным федеральным университетом. Напомню, сам университет создан по прямому поручению главы государства. Впереди профессорско-преподавательскому коллективу предстоит большая работа. Для того, чтобы Дальний Восток развивался быстрее, нужно повышать качество образования, нужно делать ДВФУ мировым научным центром. Это важно в том числе для выпускников школ, которые делают выбор на Дальнем Востоке и думают, где им продолжать обучение, а во многом и где продолжать жить. Правительство Российской Федерации продолжит поддерживать университет", - сказал Юрий Трутнев.

Борис Коробец отметил, что для него "важны ценности вуза, традиции, культура региона".

Напомним, что первым ректором ДВФУ стал Владимир Миклушевский, который в 2012 году перебрался в кресло губернатора Приморья, а затем занял должность ректора Московского политеха. На посту руководителя главного вуза Дальнего Востока Миклушевского сменил Сергей Иванец, который в 2016 году был арестован, а в 2019 признан виновным в крупной растрате. После ареста Иванца место занял Никита Анисимов. Летом этого года он был назначен ректором "Высшей школы экономики", а и.о. ректора ДВФУ стал Алексей Кошель.

Досье "РГ"

Борис Коробец родился 1 декабря 1982 года. В 2004 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности "Юриспруденция". В 2007 году стал кандидатом наук. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "Государственное и муниципальное управление" и в 2016 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению подготовки "Организация и управление наукоемкими производствами". В 2017 году защитил докторскую диссертацию, посвященную математическому моделированию эффективного формирования научно-технических программ. С 2018 года был назначен на должность проректора МГТУ им. Н.Э. Баумана.