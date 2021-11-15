На Ставрополье возбудили уголовное дело после страшного ДТП на трассе

По факту ДТП с четырьмя погибшими пешеходами на трассе в Георгиевском районе Ставрополья возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, водитель автомобиля Mazda подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть четырех лиц. Расследование дела поставили на контроль в межрайонной прокуратуре.

- Для координации работы следственных и правоохранительных органов на место происшествия выехал Георгиевский межрайонный прокурор, - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура параллельно с уголовным делом организовала собственную проверку, которая должна установить причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщала "РГ", сегодня около 18.30 на трассе "Минеральные Воды-Зеленокумск" в Георгиевском городском округе произошло два ДТП. В результате первого перевернулся грузовик. На помощь к водителю бросились водители и пассажиры проезжавших машин, четверых из них насмерть сбила легковая иномарка. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы.