В Хабаровском крае спасли дагестанца, две недели прожившего в фуре

В Дагестане рассказали о спасении местного жителя, которому пришлось более 10 дней прожить в опрокинувшейся в кювет фуре в Хабаровском крае.

"На место был направлен бульдозер, установлена временная дорога, по которой и удалось поднять фуру", - сообщили в министерстве национальной политики республики.

Напомним, что 29 октября в Ульчском районе Хабаровского края водитель фуры - дагестанец Рустам Муртазаев на одном из сложных участков дороги он не смог преодолеть перевал, и машина скатилась в обрыв.

Он обратился с просьбой о помощи поступало в МЧС Хабаровского края, но там ответили, что региональные спасатели не имеют в наличии специализированной техники для помощи.

"Краевое ГИБДД прислало бульдозер, но оказалось, что он может вытащить машину только по частям. В результате водитель отказался, и остался жить на обочине в ожидании автокрана, бросить машину он не может, опасаясь, что ее разберут на запчасти", - сообщили в представительстве Дагестана в Хабаровском крае.

В результате водитель прожил в фуре почти две недели.

Рустам Муртазаев поблагодарил жителей ближайшего к месту происшествия села Богородское, которые обеспечили его продуктами, предлагали ночлег. Но он, по его словам, отказался, так как боялся, что фуру могут разобрать на запчасти злоумышленники.