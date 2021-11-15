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15.11.2021 13:49
Рубрика: Культура

Издательство "Питер" поддержало Литературный киоск Старой Руссы

Текст: Иван Зароков (Новгородская область)
Литературный киоск, который был открыт в Старой Руссе в дни празднования 200-летия Ф.М. Достоевского, продолжает свою работу.
Фото: Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян
Фото: Анжела Мнацаканян

Идея буккроссинга в городе Достоевского находит своих почитателей, энтузиастов, благотворителей и активных участников. Отчеты о работе киоска размещают "ВКонтакте" на странице Старорусской городской библиотеки имени Ф.М. Достоевского, ставшей оператором проекта, - там можно найти актуальные фоторепортажи и отзывы посетителей киоска и многочисленных туристов, сообщения о поступивших новинках, а также рассказы о книгах, которые приносят читатели.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В то же время инициативу журналистов "Российской газеты" и газеты "Старая Русса" поддержали сотрудники Издательского дома "Питер" - одного из лидеров на рынке профессиональной литературы.

На днях несколько десятков свежих книг, выпущенных издательством, отправились в Старую Руссу. В их числе - книги из серий "Сам себе психолог", "Психология на каждый день", "Родителям о детях", "Деловой бестселлер", "Советы врача", "iБизнес" и многих других. Теперь на полках Литературного киоска появятся книги, популярно рассказывающие об экономике и финансах, менеджменте и маркетинге, истории, психологии, медицине, компьютерных и мультимедийных технологиях.

Например, книга К. Витакера "Танцы с семьей. Подход, основанный на личном опыте" отвечает на важные вопросы: Как люди становятся семьей? Как перестают ею быть? Как одни члены семьи наносят психологическую травму другим и что надо делать, чтобы начался процесс исцеления?

Бестселлер П. Экмана "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь" будет интересен всем, кто не хочет становиться жертвой обмана и психологических манипуляций в профессиональной и личной жизни. Прочитав книгу Р. Дилтса "Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП", можно освоить важный навык - говорить нужные слова в нужное время, а книга Р. Лихи "Победи депрессию прежде, чем она победит тебя" поможет побороть чувство усталости, одиночества и безнадежности, разработать план развития уверенности в себе и снова почувствовать себя хорошо.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, издательство приготовило книги и для детской полки. К примеру, книга Д. Шелли "Сказочные куклы из ткани" предлагает понятные пошаговые инструкции с иллюстрациями - как сделать игрушки, которые полюбит вся семья. А с помощью иллюстрированного издания Т. Шеремет "Театр: нескучная история" можно совершить увлекательное путешествие в мир и историю театра.

- Специальная, профессиональная литература и книжные новинки для детей очень востребованы читателями Литературного киоска. Хотелось бы поблагодарить дарителей - руководство издательства "Питер", разделяющих нашу идею продвижения чтения как модного, полезного и общественно одобряемого занятия. Сотрудники библиотеки и волонтеры, несущие дежурство в киоске, получают массу позитивных и благодарных откликов от староруссцев и гостей города, многие туристы восхищаются нашим просветительским проектом и сожалеют, что аналогичного пункта буккроссинга нет в их городах, - отметила Наталья Артамонова, директор Старорусской городской библиотеки им. Ф.М. Достоевского.

Исполнительный директор Издательского дома "Питер" Анна Титова высоко оценила просветительский проект "Российской газеты" и газеты "Старая Русса":

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Поддерживая этот проект, мы хотим, чтобы уровень образования и начитанности населения был высоким не только в обеих столицах, но и в малых городах России. К сожалению, из-за пандемии многие оказались в условиях нестабильности, и в это непростое время хорошая книга может стать надежной опорой, помочь в развитии профессиональных качеств и навыков эмоциональной устойчивости. Уверена, что наши книги помогут создать в Литературном киоске теплую и дружескую обстановку, в которой хочется расти, развиваться, общаться и делиться знаниями.

Напоминаем, что Литературный киоск возобновляет свою работу с 16 ноября. На время локдауна, объявленного в Новгородской области с 25 октября по 14 ноября, киоск временно прекращал прием читателей, и теперь вернется к работе по обычному графику: ежедневно с 12.00 до 14.00, выходной - понедельник.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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