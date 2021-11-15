Темпы вакцинации на Кубани увеличились втрое с октября

Минздрав Краснодарского края отчитался о резком росте числа людей, которые прошли вакцинацию от COVID-19 в регионе. По данным на 15 ноября в крае уже привились 2 миллиона 344 тысячи человек. Ежедневно прививаются от 10 до 18 тысяч человек - втрое больше, чем в октябре 2021 года. В пресс-службе администрации Краснодарского края уточнили, что ревакцинацию прошли уже 172 тысячи человек.

- Для достижения коллективного иммунитета нужна еще большая активность населения. Это особенно важно сейчас, когда каждый день мы фиксируем новые антирекорды по заболеваемости, и наша система здравоохранения с трудом справляется с нагрузками. Достаточный запас вакцин есть по всему краю, - заявил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

По словам Филиппова, на многих повлияли вводимые в Краснодарском крае ограничения и ужесточение антиковидных мер. К тому же, на Кубани действует обязательная вакцинация для граждан старше 60 лет.

Как ранее сообщала "РГ", теперь в Краснодарском крае пожилых жителей будут приглашать на вакцинацию персонально. По мнению местных властей, это должно увеличить доверие населения и повысить темпы вакцинации среди граждан старше 60 лет.