В финал конкурса на пост мэра Краснодара вышли пять кандидатов

В составе конкурсной комиссии - восемь человек. Четверых из них назначил губернатор Вениамин Кондратьев - это заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Чагаев, директор департамента внутренней политики администрации края Александр Топалов, председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова и заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко.

Вторую половину от муниципалитета определила гордума Краснодара. В состав комиссии вошли председатель городской думы Вера Галушко, первый заместитель председателя городской думы Галина Ермакова, председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко и начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации города Виктор Тушев.

По словам Тушева, конкурс проходил в два этапа. На первом комиссия оценивала полноту, своевременность и достоверность представленных кандидатами документов. Прошедшие этот этап кандидаты были допущены ко второму, проходившему в форме индивидуального собеседования, в ходе которого члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные и личностные качества участников конкурса. Итогом собеседования с каждым кандидатом на должность главы краевого центра стало выставление оценок каждому участнику (от 0 до 10 баллов). После этого счетная комиссия подсчитала общую сумму баллов, набранных участниками.

Результаты конкурса оформлены протоколом заседания и утверждены решением комиссии. В завершение второго этапа конкурса комиссия приняла решение о представлении в городскую думу Краснодара пятерых кандидатов на должность главы города. Это депутат Совета МО Ейский район, директор МУП МО Ейский район "Ейские тепловые сети" Андрей Назаров; исполняющий обязанности главы муниципального образования г. Краснодар Андрей Алексеенко; глава Западного внутригородского округа Краснодара Дмитрий Водолацкий; управляющий партнер адвокатского бюро Краснодарского края "Сила Слова" Виталий Кацко; депутат городской думы Краснодара, генеральный директор ООО Юридическое агентство "Справедливость" Геннадий Уфимцев.

Голосование по этим кандидатурам запланировано на заседании городской думы 17 ноября. Для жителей краевого центра будет организована онлайн-трансляция заседания.

Как мы сообщали, 23 сентября на 20-м очередном заседании городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы Краснодара и назначила дату проведения конкурса - 15 ноября, а также время начала и завершения приема документов от его участников - с четвертого по 29 октября.

Документы на участие в конкурсе подали руководители окружных администраций, предприятий, депутаты разных уровней, предприниматели, адвокаты, директор типографии и даже один безработный. Среди них находился и теперь уже бывший первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Принять участие в конкурсе ему предложил губернатор Кубани.

Напомним, Андрей Алексеенко занимал должность первого вице-губернатора с 21 октября 2015 года. 21 октября 2021 года городская дума Краснодара утвердила его первым вице-мэром и временно исполняющим обязанности главы города: в этом статусе он и принимает участие в конкурсе.