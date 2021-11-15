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15.11.2021 17:35
Рубрика: Общество

Чак-чак, ряпушка и морошка: Россияне выбрали главные блюда страны

Текст: Анна Ласточкина
В Минсельхозе объявили итоги второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". 24 компании стали победителями в восьми номинациях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лучших определяла экспертная комиссия и жители России в ходе голосования. Всего участников было 720 (в том году почти пятьсот). В голосовании поучаствовало больше миллиона пользователей, сообщили "РГ" в оргкомитете конкурса.

Фото: Ася Добровольская / ТАСС
За два месяца на конкурс "Вкусы России" подано более 310 заявок

Как передает оргкомитет слова министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, идея конкурса в том, чтобы повысить интерес к локальной отечественной продукции, сделать ее узнаваемой, помочь ей развиваться. Победа в нем - стимул расширить производства и выйти на федеральный рынок.

Так, в голосовании победили ставропольские яблоки, прохоровская солдатская каша (Белгородская область), чак-чак казанский (Татарстан).

Лучшими брендами, развивающими туристический потенциал назвали безалкогольную суздальскую медовуху (Владимирская область), югорскую строганину, карельскую ряпушку (первое, второе, третье место соответственно).

Лучшие продукты, которые не перерабатывались - ямальская оленина, волгоградские помидоры, романовский ягненок (Ярославская область).

В номинации "Гастрономическая находка" первые три места заняли представители Уральского федерального округа: уральская шишка в шоколаде (Свердловская область), рыбные консервы Ямала, таволожная моченая морошка (Югра).

Фото: Геннадий Аносов/РГ
Кубанский борщ признали главным кулинарным наследием России

Кулинарное наследие - готовые блюда, полуфабрикаты и изделия, которые оказались самыми вкусными - кубанский борщ (Краснодарский край), аланские пироги (Северная Осетия), Пожарская котлета (Тверская область).

Лучшими брендами, входящими в реестр наименований мест происхождения товаров и географических указаний, стали камчатская нерка, вина Балаклавы (Севастополь), астраханская вобла.

Высокий экспортный потенциал отметили у астраханской осетровой икры, ямальской оленины, томского кедрового молока.

Для продуктов из населенных пунктов с населением до тех тысяч придумали свою номинацию - "Вкус из глубинки". В топ-3 вошли федосихинские пельмени (Новосибирская область), сыр Малевич (Курская область), костромской варенец.

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