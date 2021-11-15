В Екатеринбурге суд оправдал полицейских по делу об изнасиловании

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор троим полицейским, которых подозревали в изнасиловании девушки. Мужчин признали невиновными в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее мужчинам предъявили обвинение в сексуальном насилии (пункт "а" части 2 статьи 131, пункт "а" части 2 статьи 132). О решении по резонансному делу сообщили в группе суда в соцсети "ВКонтакте". В посте говорится о том, что приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, во время следствия выдвигалась версия о том, что 18 августа этого года у здания на улице Чайковского трое полицейских в служебной машине ППС изнасиловали девушку 1997 года рождения. Мужчин задержали сотрудники управления собственной безопасности регионального главка, а для проверки информации об инциденте в Свердловскую область приехали представители федерального ведомства. Помимо этого, комиссия МВД должна была оценить, как ведется в регионе работа с личным составом.