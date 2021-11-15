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15.11.2021 22:26
Рубрика: Происшествия

В Курганской области детдомовцы выложили видео издевательств над малышами

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8610)
В Курганской области возбуждены уголовные дела по статьям "Истязание" и "Халатность" по фактам издевательства 16-летних подростков над малышами в Кипельском детском доме. Поводом стало шокирующее видео, на днях появившееся в одной из соцсетей.

Видеозапись запечатлела, как взрослый парень "дрессирует" мальчика, который еще не умеет хорошо говорить. Показывает ему апельсин, и только малыш протянет за ним свои ручки, бьет его по лицу. Ребенок падает. Потом встает, опять тянется и падает. И так несколько раз, пока "дрессировщик" не смилостивился и не затолкал ему в рот кусочек апельсиновой кожуры. Два других видео зафиксировали, как подросток учит малыша курить, материться, бьет его по голове.

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Кадры вызвали бурную реакцию в Сети. Воспитатель Лариса Ежкова узнала в мальчиках своих бывших воспитанников из курганского Дома ребенка. Месяц назад учреждение перепрофилировали под филиал ковидного госпиталя. 32 малышей в возрасте до четырех лет распределили по другим детдомам. Чиновники убеждали, что там им будет лучше, дети будут жить как в большой семье, а старшие присмотрят за младшими.

- Проревела всю ночь, - призналась "РГ" Лариса Ежкова.

Делом с нашумевшим видео занимаются власти и правоохранители. На месте работают следователи, прокурор, чиновники областного правительства. Тем временем полиция составила в отношении двух 16-летних воспитанников детдома протоколы об административном правонарушении. Один из них уже помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по региону.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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