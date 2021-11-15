Российским водителям ДТП дороже всего обходятся в Германии

Дороже всего российским автомобилистам обходятся ДТП, совершенные по их вине в Германии, Финляндии или Италии. Это следует из исследования убытков по полисам "Зеленая карта", которое провели эксперты "АльфаСтрахование".

Напомним, что "Зеленая карта" - это ОСАГО для тех, кто на своей машине выезжает за границу. Эксперты страховой компании изучили данные по этим полисам за 2020-2021 годы. Согласно этим данным, наибольший средний убыток принесли клиенты, попавшие в ДТП в Германии. Выплаты за них пострадавшей стороне достигали 4,3 тысячи евро. На втором месте Финляндия, где эта сумма достигала 4,2 тысячи евро. Замыкает тройку Италия - 3,2 тысячи евро. И это при том, что, по данным "Российской газеты", в России средняя выплата по ОСАГО за 9 месяцев этого года составила 71517 рублей. То есть, около 862 евро.

На четвертой позиции оказались ДТП во Франции (2,9 тысячи евро), на пятом - в Сербии (2,8 тысячи евро). Примечательно, что в десятку вошли даже аварии, совершенные российскими водителями на Украине. Эта страна заняла седьмое место в списке. Средний убыток составил 2400 евро. То ли здесь наши водители уж слишком сильно бьются, то ли восстановительный ремонт автомобилей слишком дорог. Но, для сравнения, в Испании, которая замыкает десятку самых дорогих для россиян ДТП, средний убыток составил 1800 евро.

- Из-за изменения курсов валют автомобильные запчасти и ремонтные работы подорожали. Поэтому каждому российскому водителю, собравшемуся за рубеж по работе или просто в путешествие, важно заранее приобрести "Зеленую карту", - говорит директор департамента страховых выплат этой страховой компании Александр Харагезов. Без него ущерб от аварии за границей ложится на плечи ее виновника. Если таковым будет признан водитель иностранного государства, полис поможет получить компенсацию на ремонт и восстановление транспортного средства. Если же аварию спровоцирует наш соотечественник, то все расходы возьмет на себя страховая компания. Это поможет избежать крупных финансовых расходов, которые могут омрачить путешествие.

Надо сказать, что приобретать "Зеленую карту" необходимо даже при выезде в Беларусь. Это хоть и союзное государство, и границы с ним у нас открыты, тем не менее обычный полис ОСАГО там работать не будет. Кстати, убытки по "Зеленой карте" в Беларуси оказались даже ниже российских - 600-700 евро.