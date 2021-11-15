"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения

"Ростелеком" не зафиксировал массовых системных сбоев во время проведения Всероссийской переписи населения. Об этом заявил вице-президент компании по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры Иван Петров.

"Массовых каких-то системных сбоев мы не фиксировали, то есть, в принципе, мы для себя понимаем, что с функцией технической поддержки справились успешно", - сказал Петров, которого цитирует ТАСС.

По словам Петрова, сейчас начинается второй этап переписи.

Напомним, в воскресенье завершился первый этап Всероссийской переписи населения. После 14 ноября перепись продолжилась в труднодоступных районах страны. В январе 2022 года станет известно точное число россиян.

По итогам переписи 2010 года в России проживало 142,9 млн человек (66,1 млн мужчин и 76,8 женщин).