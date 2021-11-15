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15 ноября 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 15 ноября 2021 года № 966-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции:

"8. Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять до стабилизации эпидемиологической обстановки перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать иным работодателям в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять до стабилизации эпидемиологической обстановки перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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