Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором

Бравурные речи бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака возмутили простых поляков. Говоря о миграционном кризисе на границе, тот заявил газете Super Express, что армия Польши может за три дня захватить Беларусь.

Читатели журнала Do Rzeczy пришли в ужас от этих слов. "За такие провокационные заявления этого человека следует лишить генеральского звания", - отметил один из них. "Скшипчак уже в очередной раз высказывается очень необдуманно, его заявления звучат провокационно", - говорится в другом комментарии. "В мировой истории никогда не бывало так, чтобы война развивалась в соответствии с представлениями генералов", - пишет еще один читатель.

"Он так всерьез или Бонда пересмотрел?" - интересуются простые поляки, выражая надежду, что воинственную риторику не услышат в Минске и Москве.

Стоит отметить, что Скшипчак ранее неоднократно позволял себе антироссийские высказывания и предложения.