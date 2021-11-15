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15.11.2021 18:34
Рубрика: В мире

Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором

Текст: Юрий Когалов

Бравурные речи бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака возмутили простых поляков. Говоря о миграционном кризисе на границе, тот заявил газете Super Express, что армия Польши может за три дня захватить Беларусь.

Фото: Leonid Shcheglov / BELTA / AFP
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Читатели журнала Do Rzeczy пришли в ужас от этих слов. "За такие провокационные заявления этого человека следует лишить генеральского звания", - отметил один из них. "Скшипчак уже в очередной раз высказывается очень необдуманно, его заявления звучат провокационно", - говорится в другом комментарии. "В мировой истории никогда не бывало так, чтобы война развивалась в соответствии с представлениями генералов", - пишет еще один читатель.

"Он так всерьез или Бонда пересмотрел?" - интересуются простые поляки, выражая надежду, что воинственную риторику не услышат в Минске и Москве.

Стоит отметить, что Скшипчак ранее неоднократно позволял себе антироссийские высказывания и предложения.

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