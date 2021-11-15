США и Европа готовятся к новому росту заболеваемости коронавирусом

Грядущая зима грозит Соединенным Штатам новой вспышкой заболеваемости коронавирусом. Телеканал CBS отмечает, что первые признаки очередной волны уже видны: впервые за последние два месяца число случаев инфицирования растет в 44 штатах из 50. Примерно в половине штатов увеличивается и число госпитализаций.

Телеканал констатирует, что эти цифры вновь испытывают на прочность систему здравоохранения США. В Колорадо, Нью-Мексико и Миннесоте заполняемость палат реанимации и интенсивной терапии приближается к предельной. Медикам приходится работать сверхурочно, поэтому то тут, то там звучат угрозы забастовок.

Власти уверены, что заболеваемость не удается остановить из-за недостаточного уровня вакцинации населения. Кто хотел, уже привились. Кого можно было уговорить по-хорошему - тоже. Остались убежденные антипрививочники, которых в США достаточно много - примерно 32 процента взрослых граждан. Белый дом попытался пойти на радикальные меры, в начале ноября обязав все компании, в штате которых 100 и более работников, вакцинировать их к январю или обеспечить их еженедельное тестирование. Но один из федеральных судов временно заблокировал это решение, чем, вероятно, только убедил антипрививочников в собственной правоте.

По другую сторону Атлантики тоже больше говорят о новой волне, чем о прогнозах победы над коварным вирусом. N-TV со ссылкой на главного немецкого вирусолога Кристиана Дростена пишет, что в Германии причина роста числа заболевших COVID-19 в большом количестве непривитых и пробуксовках с ревакцинацией. Das Erste бьет тревогу: в некоторых больницах явный дефицит коек в палатах интенсивной терапии. А Die Welt рассказывает о вспышках заражений в школах, указывая, что в регионах, где с заболеваемостью хуже всего, все больше учебных заведений приходится полностью закрывать на карантин.

На этом фоне эксперты все громче требуют от властей мер против распространения COVID-19, в том числе продления истекающего режима "эпидемии национального масштаба", а также проведения масштабной кампании по ревакцинации. Кроме того, власти готовят планы по обязательной прививочной кампании в детсадах, школах, больницах и домах престарелых.

В соседней Австрии, где уровень вакцинации ниже среднего по Европе, власти на фоне резкого роста новых случаев инфицирования конавирусом (около 10 тысяч ежедневно) объявили о почти двухнедельном карантине для непривитых - им разрешено выходить из дома только в аптеку и супермаркет, а также на работу и прогулку. Бары и рестораны, кино, салоны красоты и фитнес-центры для них под запретом. Кроме того, даже для тех, кто привился, могут ввести ограничение на выход из дома в ночное время.

В Нидерландах, несмотря на высокий уровень вакцинации, тоже отмечают рост заболеваемости COVID-19, перебивший даже рекорды 2020 года. В стране ввели частичный карантин, что привело к акциям протеста. Недовольных полиция в Гааге полиции разгоняла водометами.