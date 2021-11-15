В Австрии вступил в силу национальный локдаун для непривитых от COVID-19

Табличка предупреждает посетителей о контроле их статуса (вакцинированные или переболевшие) у входа на рождественский рынок в Вене. Фото: AFP/GEORG HOCHMUTH

В ночь на 15 ноября в Австрии вступил в силу национальный локдаун для непривитых от коронавируса. Новые ограничения, которые не распространяются на детей младше 12 лет, затронут в общей сложности около двух миллионов человек. Сейчас сертификат о вакцинации есть у 5,8 миллиона австрийцев.

Локдаун коснется тех жителей Австрии, у которых нет действующего сертификата о вакцинации или подтверждения о перенесенном за последние 180 дней заболевании. Таких граждан ждут круглосуточные ограничения на выход из дома без уважительной причины, пишет РИА Новости. За соблюдением ограничительных мер будет следить полиция.

Канцлер Австрии Александер Шалленберг оставил право за региональными властями вводить дополнительные ограничения при необходимости. При этом он выразил уверенность, что ограничения будут эффективными и станут стимулом для еще не вакцинированных граждан сделать прививку.

Ранее, с 8 ноября, непривитым гражданам в Австрии уже запретили посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры. Послабления действуют только для тех, кто привился первой дозой вакцины: они могут избежать локдауна при наличии ПЦР-теста.

Напомним, решение об ужесточении ограничительных мер для непривитых было принято на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. В Австрии растут заболеваемость и заполненность коек, особенно в отделениях интенсивной терапии. Так, 13 ноября был зафиксирован суточный рекорд - 13 тысяч новых случаев заражения.