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15.11.2021 03:33
Рубрика: В мире

Столтенберг: В НАТО нет консенсуса по вопросу вступления Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD

Страны НАТО так и не пришли к единому мнению относительного того, должна ли Украина быть в составе альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.

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Генсек напомнил: чтобы быть членом НАТО, необходимо отвечать определенным стандартам. "Мы помогаем им (Украине - прим. ред.) бороться с коррупцией, но 30 членов организации должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет", - цитирует ТАСС выступление Столтенберга.

Альянс укрепил отношения с Украиной, добавил генсек, уточнив при этом, что Киев не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону.

Вступление Украины в НАТО было бы крайне опасным шагом, на который Россия отреагирует "соответствующим образом". Об этом ранее заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он отметил, что НАТО знает позицию России по Украине.

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