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Убранную из продажи GTA: The Trilogy вернули в магазин Rockstar

Текст:   Богдан Бобров
15.11.2021,  
13:46
Фото: Rockstar games Фото: Rockstar games
Фото: Rockstar games

Релиз переиздания Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition нельзя назвать успешным.

11 ноября оно формально поступило в продажу, но почти двое суток фирменный лаунчер Rockstar был недоступен по техническим причинам.

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Когда же работоспособность сервиса восстановилась, новинки в продаже не оказалось, потому что разработчики обнаружили в сборке некие файлы, которые не должны были дойти до финальной версии.

Теперь же сборник ремастеров вернули в онлайн-магазин, но проект уже подвергся ревью-бомбингу со стороны игроков - на сайте-агрегаторе Metacritic оценка от геймеров равняется 0,5 балла.

Ругают GTA: The Trilogy за огромное количество багов, общее плохое техническое исполнение и завышенную цену.

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