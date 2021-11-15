В АТОР сообщили о заметном снижении стоимости туров в Египет

Туры в Египет после запуска чартеров на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%, по некоторым отелям туры подешевели на 50% по сравнению с сентябрем 2021 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Заметное снижение цен произошло на туры с заездами в ноябре. Например, сейчас в Anex Tour стоимость туров в отель "пять звезд" на курорты Египта на 10 дней с вылетом из Москвы стартует от 80,6 тысячи рублей на двоих. Компания "Интурист" предлагает туры на двоих в отель "пять звезд" по системе "все включено" от 92,4 тысячи рублей, а TUI Россия реализует аналогичные туры по цене от 60 тысяч на двоих человек.

При этом туры на Новый год или с вылетом в первых числах января 2022 года также на 10 дней в отелях "пять звезд", работающих по системе "все включено", стоят в два раза дороже.

Стоимость туров от "Интуриста" с вылетом 6 января стартует от 106,8 тысячи рублей на двоих, у TUI туры на 10 дней с заездом 23 декабря обойдутся уже от 96 тысяч рублей на двоих.

Туры бронируют за две-три недели до вылета. При этом на ближайшие даты мест в отелях на курортах Египта уже нет. "Спрос на новогодние даты высокий, места в самых востребованных объектах уже заканчиваются", - указывают в АТОР.

Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом с 9 ноября.

Как ранее отмечал в беседе с "РГ" вице-президент АТОР Дмитрий Горин, благодаря чартерам стоимость авиперевозки снизилась на 20%.

При этом стоимость туров по сравнению с октябрем 2021 года снизилась в среднем на 10-15%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, к концу декабря цены на туры в Египет вновь начнут расти.

По данным агрегатора туров Level.Travel, Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему бронирований на декабрь и Новый год.