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15.11.2021 04:24
Рубрика: В мире

В Австрии изучают возможность введения ночного локдауна для привитых

Власти Австрии рассматривают возможность введения ограничений на выход из дома ночью для вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщил в воскресенье глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн, отметив, что согласен с данной мерой, которую ему рекомендуют эксперты.

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"Будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей. Это часть пакета мер, который обсуждается", - цитирует ТАСС заявление министра, прозвучавшее в эфире австрийского телеканала ORF-2. Решение о дополнительных мерах в отношении привитых может быть принято уже в среду.

Мюкштайн добавил, что в Австрии все сидят в одной лодке в деле борьбы с пандемией, поэтому отдельные ограничения должны помочь избежать всеобщего локдауна.

Напомним, в Австрии с 15 по 24 ноября введены ограничения для граждан старше 12 лет, которые не были привиты или не переболели COVID-19. Это примерно 1,5-2 миллиона человек. Им разрешено выходить из дома только в определенных случаях: за покупками в супермаркет, в аптеку, на работу. На этот шаг австрийский власти пошли из-за рекордных ежесуточных показателей заболеваемости COVID-19 и высокой загруженности больничных коек.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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