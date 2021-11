В пандемию звезды увлеклись экспериментами

Можно многое не принимать в музыке и жизненных принципах Элтона Джона, но его трудолюбие впечатляет. Работу над 33-м студийным альбомом он продолжал в десяти студиях от Лондона до Лос-Анджелеса и Джексонвилла. Сам-то английский сэр ушел на самоизоляцию и пел, играл из дома, а в эти студии приходили играть и подпевать ему многие звездные музыканты. Делали это через интернет. Компания подобралась шустрая и противоречивая: от новой звезды дискотек Дуа Липы и Стиви Никс, прославившейся в Fleetwood Mac, до резких и шумных рокеров из Red Hot Chili Peppers и Metallica. А еще Элтон Джон впервые объединил настроения и ритмы с рэперами - от Lil Nas X до Майли Сайрус. Причем никто из них 74-летнему мэтру не отказал. В итоге вышедший 22 октября альбом The Lockdown Sessions (то бишь "Записи, сделанные во время локдауна") стал одним из самых разноплановых альбомов не только в его дискографии, но и в истории музыки ХХI века.

В том, что Элтон Джон решил так рискнуть, нет ничего удивительного. Новые удачные песни он не писал с 2016 года. Да и вышедший тогда диск Wonderful Crazy Night содержал в основном довольно приторные и привычные баллады, в которых некая слащавость и любование чувствами казались самоцелью, декларируемой больше, чем искренность и свежесть эмоций.

Да, Элтон всегда был смелым. Свадьбу хотел сыграть на крыше Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, а в недавнем туре Farewell Yellow Brick Road выходил на сцену с воспалением легких. Даже после травмы бедра был готов продолжать гастроли. Поэтому и хорошо, что в середине 2021 года взял паузу из-за повреждения и локдауна. Ведь, глядя в зал, уже можно было задуматься о том, что новых поклонников, выросших без его баллад, не пребывает. А моду и актуальный саунд ему самому освоить не удается, в отличие от Мадонны, которая с середины 90-х начала приглашать трендовых продюсеров, отчего и оставалась в хит-парадах. А прекрасный мелодист Элтон Джон на столь смелые поступки решиться не мог. И поэтому, несмотря на аншлаги, все более превращался в артиста музыки-ретро.

Все изменил случившийся локдаун: из-за пандемии впервые за восемь лет мэтр надолго остался дома в студии. Там его и разыскали австралийские диджеи из проекта Pnau. Сделали ремикс хита середины 80-х Cold Heart, когда он мог никуда не спешить и спокойно послушать: и новые всплески электронных эмоций, и сбивки ритма, и горделивый, сочувствующий вокал Дуа Липы, и резкие отважные подпевки самих австралийских парней. В итоге довольно однообразная, местами унылая песня стала яркой, динамичной и притягательной. А Элтон Джон благодаря этому ремиксу впервые за 16 лет возглавил рейтинг самых продаваемых синглов Великобритании, который впервые покорился ему ровно 50 лет назад. И хорошо, что после этого он сразу же не вернулся к сочинению своих традиционных баллад, а нашел в себе смелость дать посотрудничать с ним и другим артистам, диджеям. Может, благодаря "Холодному сердцу" ему и самому снова стало очень интересно экспериментировать впервые за долгие годы.

Элтон Джон: Я традиционный автор песен, но меня восхищает то, как их пишут сейчас

"Я теперь с радостью вписываюсь в авантюры и слежу за современной сценой, - рассказал он после возвращения на первое место в хит-параде и добавил: - Я снова становлюсь сессионным музыкантом, как и 54 года назад..."

В итоге The Lockdown Sessions стал не просто очередным студийным диском, а ультрасовременным микстейпом: плейлистом на 65 минут звучания, составленным из 16 его лучших сотрудничеств с коллегами из мира рока, рэпа, электроники и танцевальных жанров за время локдауна. С Lil Nas X и Ники Минаж Элтон Джон согласился даже петь вторым голосом. Очевидно, чтобы потом развернуться и самостоятельно в этой новой для себя музыке. А самым необычным треком стала новая версия Nothing Else Matters "Металлики" - с рэпершей Майли Сайрус у микрофона. Тоже никому мало не покажется...

Кстати

Оценив успех Элтона Джона, решились на неожиданные новшества в пандемию и другие звезды. Gorillaz поэкспериментировали в стиле даб, а в буклете к релизу опубликовали "служебные записки" и факсы, иллюстрирующие непростые этапы карьеры группы. Смонтировали для кинопроката концерт Song Machine Live и вместе с брендом виниловых игрушек создали фигурки участников своей виртуальной супергруппы уже в разноцветных скафандрах. Ну а лидер Motley Crue Никки Сикс впервые начал писать и издавать детские книги. А Ёлка выпустила непривычный для нее альбом "Без обид": уже не танцевальный и задорный, а скорее расслабляющий и медитативный. Сама же и объяснила: "Я все еще верю в то, что музыка нужна... и мой альбом слушателя найдет и обласкает. Утешит, успокоит, обнимет и приютит..." Тоже сейчас очень нужно! Никто и не обиделся...