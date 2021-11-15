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15.11.2021 10:02
Рубрика: Видео

Видео: вот почему не стоит сгружать легковые машины погрузчиком

Текст: Вадим Давыденко

Скупой платит дважды - теперь эту истину знает и безымянный бразильский дальнобойщик, купивший по случаю в служебной командировке Volkswagen и решивший привезти его домой в кузове своего грузовика. А ведь стоило использовать автовоз.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Дело происходило в городке Луис-Эдуарду-Магальяйнс (штат Баия на востоке страны). Неизвестно, как легковушку взгромоздили в кузов при продаже, но привезя ее домой, счастливый владелец не смог сгрузить ее. Для нехитрой операции был нанят оператор складского вилочного погрузчика.

Операция сразу не заладилось - высоты погрузчика явно не хватало, чтобы дотянуться до Volkswagen, который был посажен в кузов поверх штабеля тротуарной плитки.

Когда же вилы погрузчика были подняты на максимальную высоту и автомобиль наконец удалось на них поддеть, один из полозьев сломался. Volkswagen накренился и, как только дальнобойщик вытянул из-под него грузовик, упал на асфальт. Горе несчастного владельца машины было неподдельным - громким и, в лучших бразильских традициях, эмоциональным. Но кого ему винить, кроме самого себя?

Видео: автомобиль с пассажирами упал с разводного моста
#видео