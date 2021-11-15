Жертвы преступлений смогут получить компенсации на адвоката в полном объеме

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую потерпевшим право требовать оплаты в полном размере расходов на адвоката.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, потерпевшим зачастую нужна правовая поддержка, в том числе для общения со следствием. "Потерпевшие не всегда ориентируются в правовых вопросах. Нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело", - сказал он.

Между тем если обвиняемым адвокат может быть предоставлен государством сразу, то потерпевшие должны сначала приглашать защитника за свой счет. А потом, после того как прозвучит приговор, возникает вопрос: кто компенсирует жертве преступления расходы на адвоката?

Если компенсации, назначенной следователем, будет недостаточно, потерпевший обратится в суд

Теоретически счет можно выставить преступнику. Но у него и так, скорее всего, уже будет долг перед потерпевшим, порой в миллионы рублей, в качестве компенсации вреда за преступления. Другой вопрос - когда осужденный выплатит эти деньги и выплатит ли. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение в обзоре судебной практики: расходы жертв преступлений на адвоката должны компенсироваться из казны. Потом государство вправе взыскать эти деньги непосредственно с осужденного. Собственно, таковы правовые позиции Верховного суда РФ, которые внедряются в судебную практику по всей стране, в том числе кассационными инстанциями. Но возникает проблема: нередко такие компенсации назначаются исходя из государственных тарифов, которые намного ниже, чем гонорары маститых адвокатов.

"Подготовленный законопроект предлагает закрепить в статье 125.1 УПК положение, позволяющее потерпевшему обжаловать в суде постановление о назначении компенсации на адвоката. Изначально подобное постановление принимается правоохранительными органами", - прокомментировал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что размер вознаграждения рассчитывается исходя из утвержденных государством тарифов. Однако суд сможет потом увеличить компенсацию, если будут представлены соответствующие подтверждения.