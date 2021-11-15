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15.11.2021 17:48
Рубрика: Власть

Жертвы преступлений смогут получить компенсации на адвоката в полном объеме

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую потерпевшим право требовать оплаты в полном размере расходов на адвоката.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, потерпевшим зачастую нужна правовая поддержка, в том числе для общения со следствием. "Потерпевшие не всегда ориентируются в правовых вопросах. Нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело", - сказал он.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В судах начали открывать комнаты для адвокатов

Между тем если обвиняемым адвокат может быть предоставлен государством сразу, то потерпевшие должны сначала приглашать защитника за свой счет. А потом, после того как прозвучит приговор, возникает вопрос: кто компенсирует жертве преступления расходы на адвоката?

Если компенсации, назначенной следователем, будет недостаточно, потерпевший обратится в суд

Теоретически счет можно выставить преступнику. Но у него и так, скорее всего, уже будет долг перед потерпевшим, порой в миллионы рублей, в качестве компенсации вреда за преступления. Другой вопрос - когда осужденный выплатит эти деньги и выплатит ли. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение в обзоре судебной практики: расходы жертв преступлений на адвоката должны компенсироваться из казны. Потом государство вправе взыскать эти деньги непосредственно с осужденного. Собственно, таковы правовые позиции Верховного суда РФ, которые внедряются в судебную практику по всей стране, в том числе кассационными инстанциями. Но возникает проблема: нередко такие компенсации назначаются исходя из государственных тарифов, которые намного ниже, чем гонорары маститых адвокатов.

"Подготовленный законопроект предлагает закрепить в статье 125.1 УПК положение, позволяющее потерпевшему обжаловать в суде постановление о назначении компенсации на адвоката. Изначально подобное постановление принимается правоохранительными органами", - прокомментировал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что размер вознаграждения рассчитывается исходя из утвержденных государством тарифов. Однако суд сможет потом увеличить компенсацию, если будут представлены соответствующие подтверждения.

Власть Право Уголовное право Правительство Законопроекты и комментарии

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