Автопроизводители продолжают повышать цены на фоне дефицита машин

Новогодних акций на автомобили в этом году ждать не приходится. В условиях огромного спроса и дефицита предложения автопроизводители продолжают повышать цены, хотя обычно в конце года проходят распродажи в расчете на годовые премии потребителей. Правда, бонусов по итогам года на авто явно не хватит.

Снижения цен на автомобили уже не будет. Они будут расти до того предела, пока не остановится спрос. Фото: REUTERS

За последние восемь лет стоимость нового автомобиля выросла почти вдвое - по данным агентства "Автостат", средневзвешенная стоимость новой машины с 2014 года прибавила 90%. Ситуацию усугубляют дилеры, которые "навешивают" на машины все возможное и невозможное дополнительное оборудование, в результате чего конечная стоимость увеличивается чуть ли не вдвое. Только с начала 2021-го средняя цена в автосалонах увеличилась более чем на 20%, впервые превысив отметку в 2 млн руб.

Пять лет назад купить хорошую иномарку можно было и с миллионом в кармане. Сегодня в этот ценовой диапазон попадает лишь десяток иностранных моделей, и то в "пустых" комплектациях. Даже самую популярную в России иномарку - Kia Rio - дешевле миллиона у дилеров сейчас не найти, хотя заводской ценник этой модели ниже цифры с шестью нулями.

В результате россияне все чаще делают выбор в пользу более доступной продукции отечественного автопрома, а также китайских машин. Последние тоже стоят недешево, однако их не приходится долго ждать, а в сравнении с многими корейскими и европейскими конкурентами они предлагают лучшее оснащение по сопоставимой цене, за что покупатели и голосуют своим кошельком.

Китайские бренды в меньшей степени пострадали от кризиса полупроводников, что позволяет им сдерживать цены и стремительно наращивать продажи в нашей стране. В то время как тот же АВТОВАЗ вот уже полгода работает с перебоями и регулярно переписывает ценники, чтобы хоть как-то компенсировать издержки от простоев.

Из-за нехватки машин покупатели отправились из столиц на поиски автомобилей в соседние регионы

По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, нынешние цены лишь приблизились к уровню цен в валюте на начало 2014 года. Конечно, при этом технически автомобили 2021 года выпуска лучше оснащены. Однако объяснить потребителю, почему, купив предыдущую машину за миллион, он сейчас может продать ее еще дороже, но ничего не купить взамен, не могут ни дилеры, ни производители.

Из-за продолжающегося дефицита на авторынке дилеры подходят к концу года с пустыми складами. Более того, в ноябре-декабре, когда купить новый автомобиль традиционно можно было с хорошим дисконтом, в этом году цены продолжат расти. И это при том, что в начале каждого года автопроизводители переписывают прайс-листы на машины нового модельного года с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и других факторов. По оценкам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, к концу года рост цен на новые автомобили может составить 4-5%, а в начале 2022-го - еще прибавить 3-10%.

"Снижения цен на автомобили уже не будет. Цены будут расти, но плавно, пока не достигнут того предела, когда спрос совсем остановится. Никто из импортеров не знает этот уровень, а значит, все будут повышать цены до предела уровня спроса. На мой взгляд, по ряду брендов и моделей мы уже его перешагнули", - говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Многие из автодилеров просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тысяч рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте - даже больше миллиона рублей.

К примеру, покупатели жалуются, что с наступлением холодного сезона автосалоны стали "навязывать" зимний комплект резины, причем на более дорогих литых дисках. Стало проблемой приобрести автомобиль за наличные - при наличии очередей дилер отдает предпочтение клиентам, покупающим машину в кредит, тем более что "в нагрузку" к нему идет еще и страховка.

По словам Ольховского, сегодня 99% автомобилей реализуются с дополнительными опциями (ранее 20-30%). Клиент практически не может отказаться от них, так как "допы" уже установлены на автомобиль.

В перспективе, когда автопроизводители смогут обеспечить дилеров нужным количеством машин, на рынок, очевидно, вернутся акции и скидки. Да и власти обещали в будущем году возобновить госпрограммы, по которым можно будет получить автокредит с субсидией от государства.

"Скорее всего, после возобновления необходимых поставок рынок получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров. Но проблема с полупроводниками и другими комплектующими просуществует долго - я думаю, до конца 2022 года, если ситуация по коронавирусным ограничениям будет смягчаться. А если нет, то мы будем наблюдать дефицит автомобилей гораздо дольше", - прогнозирует Андрей Ольховский.

За последние восемь лет стоимость нового автомобиля выросла почти вдвое - по данным агентства "Автостат", с 2014 года - на 90%

В условиях нехватки машин покупатели отправились из столиц на поиски желаемого автомобиля в соседние регионы, где выбор комплектаций и цветов может быть больше. Такая практика существовала и раньше, однако тогда речь шла о жителях регионов, приезжавших за новой машиной в областные центры или Москву. Теперь же покупатели из столиц направились в провинцию в надежде найти автомобиль.

По данным ГК "Прагматика", в августе-сентябре число покупателей новых автомобилей, которые из-за дефицита предложения в Санкт-Петербурге вынуждены отправляться за покупкой машины в другие города, выросло в три раза по сравнению с весенним периодом, когда предложение в дилерских центрах Северной столицы еще соответствовало спросу. При этом самыми популярными направлениями поиска автомобилей стали Псков и Великий Новгород.

"По нашим наблюдениям, клиенты готовы преодолеть расстояние в 400-500 км от своего места проживания, чтобы приобрести желаемое авто. Но из-за роста цен и пока не прекращающегося дефицита некоторые потенциальные покупатели могут отправиться и на другой конец страны. И здесь чаще всего дополнительные расходы не играют ощутимой роли, ведь это вынужденная мера, так как подходящего автомобиля в наличии в регионе проживания может просто не быть. Поэтому автолюбители тратятся на покупку билетов в другой город, проживание там, перегон автомобиля, только для того, чтобы приобрести именно то авто, которое им максимально подходит", - рассказал Денис Мигаль.

В региональных автосалонах стоимость дополнительного оборудования сильно различается: в одних она составляет 400-500 тыс. руб., в других - всего 80-100 тыс. И это все равно выгоднее, чем в столицах.

Менее "жадный" в регионах trade-in. Разница в оценке одного и того же автомобиля массового сегмента в столичном дилерском центре и провинциальном может составить 200 тыс. руб.

Как прогнозируют в ГК "Прагматика", дефицит на авторынке продолжит стимулировать жителей мегаполисов к поиску автомобилей в соседних и более отдаленных регионах. Количество таких покупателей продолжит расти минимум до конца года. В этой ситуации в более выгодном положении окажутся те дилеры, которые управляют автосалонами в нескольких городах и имеют логистические мощности по доставке автомобилей.

Между тем

Желающим приобрести автомобиль с минимальными накрутками в регионах не стоит обольщаться. Корреспондент "РГ" обзвонил несколько автосалонов в регионах - на имеющиеся в наличии автомобили накрутки те же, что в столице. При этом выбор моделей и комплектаций гораздо ниже.

Интересное предложение в одном из автосалонов Санкт-Петербурга. Там готовы были продать автомобиль по цене, рекомендованной заводом, но только в кредит. А все установленное на машине допооборудование шло в подарок. Небывалое по своей щедрости предложение в наше время.

Впрочем, не все дилеры и не на все автомобили накручивают цены. Да, есть машины, которые можно приобрести без допоборудования по рекомендованным ценам. Например, УАЗ или "Газель". Причем УАЗ даже посоветовал покупателям, если им пытаются продать машину дороже, жаловаться на дилеров.

Напомним, что не столь давно активно обсуждалось, что АВТОВАЗ рекомендовал своим дилерам не продавать машины без допоборудования. Однако это не совсем так. Просто некоторое из этого оборудования предложено включить в комплектации автомобилей.

Но, по мнению экспертов, ждать, что рынок скоро наполнится машинами, а предложение на нем превысит спрос, пока не приходится. Тем более что даже сами производители в лице своих топ-менеджеров официально заявляют, что дефицит машин им выгоден. Об этом говорили представители Mercedes-Benz и BMW. И, скорее всего, даже когда исчезнет дефицит полупроводников, некий дефицит автомобилей будет поддерживаться самими производителями, чтобы поддержать высокие цены на свою продукцию.

Подготовил Владимир Баршев