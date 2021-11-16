Белоусов: Введение QR-кодов на транспорте будет тщательно проработано

Внедрение QR-кодов на транспорте необходимо, но этот шаг будет тщательно проработан, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов на площадке форума "Транспортная неделя-2021".

"Внедрение QR-кодов на авиаперевозках будет прорабатываться самым тщательным образом. Все технологии должны быть тщательно отработаны, и сначала должен быть проведен эксперимент", - сказал Белоусов.

По словам первого вице-премьера, при введении QR-кодов правительство постарается минимизировать все риски.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как пояснял министр транспорта Виталий Савельев, QR-коды будут проверяться при бронировании билетов и при посадке в самолет или на поезд.