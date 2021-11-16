Цены на газ в Европе резко взлетели выше 1040 долларов

Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2" в российских водах. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии параллельно трассе существующего газопровода "Северный поток". Фото: Томас Ойгстер/ РИА Новости

Биржевые цены на газ в Европе повышались до 1042 долларов за тысячу кубометров на фоне сообщений о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток-2" немецким регулятором. Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного в Европе голландского хаба TTF в 12:45 мск дошла до 1042,6 доллара, следует из данных биржи ICE.

Утром торги стартовали с 983 долларов, вскоре цена впервые с 27 октября перешла за отметку в тысячу долларов. После полудня начался резкий рост - почти на 11% от расчетной цены понедельника.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора немецкой части трубы "Северного потока-2".

В ведомстве пояснили, что компания, головной офис которой находится в Швейцарии, решила не менять свою существующую правовую форму, а создать "дочку" на территории Германии, которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Когда дочерней компании будут переданы основные активы и человеческие ресурсы, процесс сертификации возобновится.