Nord Stream 2 AG создаст "дочку" для части трубы в Германии

Оператор Nord Stream 2 AG для управления частью газопровода, расположенной на территории ФРГ, создаст дочернюю компанию в этой стране. Об этом сообщается на сайте Федерального сетевого агентства Германии.

Nord Stream 2 AG, главный офис которой находится в Швейцарии, решила не преобразовывать свою существующую правовую форму, а основать дочернюю компанию на территории Германии. Процедура сертификации газопровода "Северный поток-2" временно приостановлена, поскольку владельцем и оператором немецкой части газопровода должна стать "дочка". Процесс возобновится, когда основные активы и человеческие ресурсы будут переданы дочерней организации.

В минэкономики Германии ранее сообщили о завершении анализа безопасности поставок в рамках процедуры сертификации газопровода. Специалисты пришли к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения Германии и Европейского союза. Документы передали регулятору.

"Северный поток-2" проходит от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря. Строительство было полностью завершено 10 сентября.