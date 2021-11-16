Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили

Автомобили FAW Hongqi признаны в Китае самыми надежными среди местных брендов. Об этом говорят результаты исследования местного представительства всемирно известного агентства J.D.Power.

Как и принято этой авторитетной организацией, она провела опрос автовладельцев, которые назвали все жалобы на свои машины, которые они приобрели в период с декабря 2016 года по май 2020-го. В итоге в общий список попали 239 модели 49 различных брендов, упомянутые в анкетах 36 860 автолюбителей.

В результате выяснилось, что Porsche занимает первое место по надежности автомобилей среди люксовых брендов с результатом 120 жалоб в среднем на 10 машин. За ним следуют Land Rover (127) и BMW (128).

Среди массовых марок отличились три совместных предприятия - GAC FCA Jeep (115), FAW Toyota (125) и Dongfeng Peugeot (132). Впрочем, вместе с последним третьем место разделил и бренд FAW Hongqi (132), который эксперты отнесли именно к масс-маркету, а не премиум-сегменту.

Очевидно, что FAW Hongqi в итоге стал самым надежным среди чисто китайских брендов. За ним расположились WEY (135 жалоб) и малоизвестная марка с Тайваня Soueast (138). В топ-10 также вошли бренды MG, активно осваивающий Европу под историческим британским названием, Chery, Lynk & Co, Geely, BYD, Roewe и DongFeng.

Среди моделей на первых местах в своих сегментах оказались, в частности, четыре Toyota - Vios / Vios FS, Crown, Camry и RAV4, два BMW - X1 и 3 серии, а также Porsche Cayenne, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touran L, Land Rover Discovery Sport, Jeep Compass. Из известных в России моделей в классе компактных кроссоверов первое место занял новый Chery Tiggo 3x, который может добраться до России под названием Tiggo 2 Pro.