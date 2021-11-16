Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества

Европейские страны могут столкнуться с масштабными сбоями с подачей электричества из-за дефицита газа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на главу одного из крупнейших сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейера.

"Если зима будет холодной, в Европе могут появиться масштабные отключения электроэнергии", - сказал он.

По словам Вейера, сбои могут произойти из-за отсутствия запасов газа на зимний период.

Ранее стоимость газа в Европе впервые превысила значения 20 октября. Подорожание произошло на фоне решения Федерального сетевого агентства Германии о временной приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора немецкой части трубы "Северного потока-2".

Суммарных действующих мощностей "Газпрома" хватит для поставок в Европу до конца года около 30 млрд кубометров газа (не считая Турции). Недостача в европейских подземных хранилищах газа от прошлогоднего уровня оценивается приблизительно в 14 млрд кубометров. На долю "Газпрома" приходится около 8 млрд кубометров недостачи.