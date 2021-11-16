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Фильм "Разжимая кулаки" получил награду Европейской киноакадемии

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    16.11.2021, 15:04
Текст:   Ася Кушнарева

Российский фильм молодого режиссера Киры Коваленко, ранее выдвинутый на "Оскар", получил престижную международную награду. Как сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Александра Роднянского, речь идет о призе Европейской киноакадемии (так называемый "Европейский Оскар").

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Премии за выдающееся мастерство удостоилась режиссер монтажа Мухарам Кабулова.

- Точное воплощение замысла невозможно без талантливой и профессиональной команды, которая разделяет видение автора. Мы не впервые работали с Мухарам Кабуловой, которая тонко и глубоко реализует режиссерский замысел. Искренне поздравляю Мухарам с заслуженной наградой, - цитирует агентство Роднянского.

Студия Роднянского "Нон-стоп продакшн" является производителем картины "Разжимая кулаки". На сайте компании отмечается, что монтаж фильма осуществлялся при участии Венсана Дево.

32-летняя Мухарам Кабулова ранее работала над драмой "Маша" с Анной Чиповской, боевиком "Большая поэзия", фильмом "Дочь рыбака", короткометражкой Zoe's Dumpling Crisis.

Напомним, "Разжимая кулаки" повествует о семье, живущей в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии. Девушка Ада пытается освободиться от излишней опеки отца и начать самостоятельную жизнь. В ролях - Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева.

Российский Оскаровский комитет выдвинул фильм на премию "Оскар". Киноакадемия объявит окончательный список номинантов 8 февраля 2022 года. Сама церемония раздачи наград состоится в марте следующего года.

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