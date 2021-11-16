Фильм "Разжимая кулаки" получил награду Европейской киноакадемии

Российский фильм молодого режиссера Киры Коваленко, ранее выдвинутый на "Оскар", получил престижную международную награду. Как сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Александра Роднянского, речь идет о призе Европейской киноакадемии (так называемый "Европейский Оскар").

Премии за выдающееся мастерство удостоилась режиссер монтажа Мухарам Кабулова.

- Точное воплощение замысла невозможно без талантливой и профессиональной команды, которая разделяет видение автора. Мы не впервые работали с Мухарам Кабуловой, которая тонко и глубоко реализует режиссерский замысел. Искренне поздравляю Мухарам с заслуженной наградой, - цитирует агентство Роднянского.

Студия Роднянского "Нон-стоп продакшн" является производителем картины "Разжимая кулаки". На сайте компании отмечается, что монтаж фильма осуществлялся при участии Венсана Дево.

32-летняя Мухарам Кабулова ранее работала над драмой "Маша" с Анной Чиповской, боевиком "Большая поэзия", фильмом "Дочь рыбака", короткометражкой Zoe's Dumpling Crisis.

Напомним, "Разжимая кулаки" повествует о семье, живущей в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии. Девушка Ада пытается освободиться от излишней опеки отца и начать самостоятельную жизнь. В ролях - Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева.

Российский Оскаровский комитет выдвинул фильм на премию "Оскар". Киноакадемия объявит окончательный список номинантов 8 февраля 2022 года. Сама церемония раздачи наград состоится в марте следующего года.