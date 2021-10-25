Главой Российского Оскаровского комитета избран Павел Чухрай

Главой Российского Оскаровского комитета стал режиссёр Павел Чухрай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации. До этого комитет возглавлял Владимир Меньшов, скончавшийся от коронавируса 5 июля этого года.

Кандидатуру Чухрая выбрали большинством голосов.

Задачей Оскаровского комитета является ежегодный выбор фильма, который будет бороться за право представлять Россию на премии Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В этом году список претендентов уже сформирован. В лонг-лист вошли 110 картин, которые были или будут в прокате с 1 января по 31 декабря текущего года.

Среди них: "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Герда" Натальи Кудряшовой, "Дело" Алексея Германа-младшего, "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Конец фильма" и "Непослушник" Владимира Котта, "Кто-нибудь видел мою девчонку?" Ангелины Никоновой, "Майор Гром: Чумной доктор" Олега Трофима, "Огонь" Алексея Нужного, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, "Чернобыль" Данилы Козловского и другие.

Ближайшая церемония вручения премии "Оскар" станет 94-й и состоится в марте следующего года.

75-летний Павел Чухрай - сын режиссёра Григория Чухрая, номинант на "Оскар" 1997 года за фильм "Вор", обладатель множества множества премий и наград.