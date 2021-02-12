Что в кино: Крыжовников, Хичкок курильщика, Лавкрафт для бедных

Путешествие на Грушинский фестиваль с Монеточкой и Буруновым, двукратная лауреатка "Оскара" на дне своей карьеры, зомби-апокалипсис в клинике пластической хирургии, Эмили Блант и Джейми Дорнан играют крестьян с прибабахом.

"Родные"

Новая комедия от Жоры Крыжовникова (он здесь сценарист и продюсер) с претензией, естественно, на народность и хитовость. Мужик, который болен раком, но не хочет лечиться, по натуре недалёкий крикливый эгоцентрик, эгоист и домашний тиран (Бурунов), отправляется на Грушинский фестиваль, чтобы спеть там свою песню, и берёт с собой семью. По дороге он домочадцев всячески изводит, заставляет их нюхать подъезд, закатывает истерики, но в конце благодаря этой песенке все его прощают. Также в фильме есть певица Монеточка, Олег Митяев и Андрей Григорьев-Аполлонов, а в одном из музыкальных номеров Бурунов исполняет кавер на лирическую композицию певца Шарлота про щёки и другие части организма (бр-р-р). Довольно отвратительно. (Рецензия)

"Опасный соблазн"

Фото: kinopoisk.ru

Успешный темнокожий бизнесмен изменяет супруге в Вегасе со случайной встречной, а потом, уже дома, кто-то на него среди ночи нападает. Супруга вызывает полицию, и приезжает женщина-коп, которая оказывается - ничего себе! - той самой случайной встречной. У неё, в свою очередь, имеются две проблемы: одна проблема - с головой, а вторая иного характера. И она решает вторую проблему решить за счёт вот этого переспавшего с нею и затем пострадавшего парня. По схеме из дебютного романа Патриции Хайсмит "Незнакомцы в поезде", экранизированного Альфредом Хичкоком. Собственно, кроме того, что досталось фильму от вышеназванных заслуженных деятелей, ничего хорошего в нём нет. Объективно это на скорую руку сваянная посредственность уровня дневного телеэфира, плохо написанная и сыгранная. Зато во всех ролях исключительно темнокожие, не считая одной женщины - её играет двукратная лауреатка "Оскара" Хилари Суэнк, между прочим. Полный триумф дивёрсити-политики.

"Что скрывает вода"

Фото: kinopoisk.ru

Полнометражный дебют режиссёра и сценариста Брэйдена Р. Дуэммлера - это такая смесь кроненберговщины и лавкрафтовщины, только для очень-очень бедных. Женщина среднего возраста находит себе молодого ухажёра, умника и красавца - такого, что даже её дочка на него заглядывается. Но вскоре девушка начинает подозревать неладное: мамин бойфренд оказывается слишком хорош, должен быть какой-то подвох. И подвох, конечно, обнаруживается. Предполагается, что секрет коварного сердцееда страшен, но на самом деле всё это скорее смешно. Не очень смешно разве что смотреть на нынешнюю Мену Сувари, которой мы некогда любовались в "Красоте по-американски" и "Американском пироге".

"Дикая парочка"

Фото: kinopoisk.ru

Эта картина на самом деле называется так же, как положенная в основу книга - "Дикий горный тимьян". Легкомысленную вывеску в российском прокате она получила отнюдь не случайно. Дело в том, что это - пасторальная мелодрама, но пасторальная мелодрама до такой степени нелепая, что отечественные прокатчики (те самые, которым мы, в частности, обязаны "Игрой Ганнибала", где нет никакого Ганнибала) решили выдать её за романтическую комедию, не поленившись для этого сварганить и "жанровый" постер (сравните с оригинальными). Эмили Блант и Джейми Дорнан играют фермеров из ирландской глуши (типичные же ирландские фермеры - Блант и Дорнан). Она любит его, он вроде бы любит её, но первый шаг сделать не решается. В конце концов девушка крайне решительно берёт инициативу в свои руки, но он отпирается. Своему отказу он даёт интересное обоснование (это как бы спойлер, но - простите, нет сил скрывать): проблема в том, что он… пчела. А пчела, понятно, женского счастья не составит. В целом - это довольно типичная в своём жанре безделушка, если не брать во внимание, что сценарий, кажется, писала нейросеть.

"Наш отец"

Фото: kinopoisk.ru

Драма взросления, разворачивающаяся на фоне так называемых "свинцовых" семидесятых - это примерно как наши "лихие" девяностые, только в Италии и семидесятые. Причём в самом практически эпицентре. Отец главного героя, пацана десяти лет, служит комиссаром полиции, активно борющимся с террористами, в частности. И на него террористы совершают покушение. Что пацана сильно потрясает. Спустя время они всей семьёй уезжают в добровольно-принудительный отпуск. То есть как бы отдыхать, но вообще-то прятаться от злыдней. И параллельно мальчуган заводит дружбу с пареньком-оборванцем чуть постарше. Который как будто бы воображаемый, но не факт. Основана драма на реальных событиях, вернее на воспоминаниях самого режиссёра картины Клаудио Ноче. То есть пацан - это как бы он, а отец-комиссар - это как бы его отец. Автобиографическая история, стало быть. Со всем сопутствующим. Ностальгическая тоска по детству, лету, дружбе, яркие впечатления, рефлексия насчёт отношений с отцом, периодически всё это внезапно перемежается накатывающим ощущением тревоги (и неспроста). Похоже на "Назови меня своим именем", только без персиков и вообще без сексуальных намёков, при этом куда более интимно. И с поправкой на то, что Клаудио Ноче - совсем не Лука Гуаданьино.

"Пациент Зеро"

Фото: kinopoisk.ru

Оголтелый во всех смыслах бельгийский зомби-трэш, также известный как "Нямка" или "Вкуснятина" - мы про него уже писали в прошлом году. Теперь вот он пробрался в широкий российский прокат. Сюжет вкратце следующий: в подпольной клинике пластической хирургии где-то в Восточной Европе стремительно распространяется зомби вирус. Это всё, что необходимо знать. Локация, обратим внимание, выбрана вдвойне удачно, поскольку предоставляет широкое поле возможностей как для взращивания клюквы (оная, впрочем, не очень уж густо расплодилась), так и для углублённого изучения человеческой анатомии. И то и другое - весело. Да и в принципе "Пациент Зеро" - один из лучших образцов жанра, и то, что это у нас показывают в кинотеатрах - праздник на улице ценителей.

"Джек и механическое сердце"

Фото: kinopoisk.ru

Не первой свежести (2013 год) франко-бельгийский мультик, один из авторов которого не так давно привозил свою не хватающую с неба звёзд сказочную мелодраму "Русалка в Париже". "Механическое сердце" вызывает смешанные чувства. С одной стороны, это очень симпатично нарисованный мультфильм с хорошими, а порой - замечательными музыкальными номерами (не ручаемся, однако, за дублированную версию), с другой - его сценарий и персонажи оставляют желать намного лучшего. Но полюбоваться в этой крайне незамысловатой и довольно корявой сказке о мальчике с часами вместо сердца действительно есть чем.

"Кто-нибудь видел мою девчонку?"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжается прокат фильма Ангелины Никоновой, основанного на одноимённых мемуарах Карины Добротворской, второй жены киноведа и режиссёра Сергея Добротворского. Сюжет - проще трёх копеек: повзрослевшая барышня вспоминает главную любовь своей жизни, которую не может отпустить много лет, хотя она от него ушла из-за его гнусного поведения, а он после этого умер. Героиню в разное время играют две актрисы - Анна Чиповская и Виктория Исакова (одно лицо, не правда ли), и звуковой ряд почти целиком состоит из печальных закадровых реплик о былом в исполнении последней, а также многочисленных монологов и диалогов о Годаре, Касле, Михалкове, опять о Годаре и обо всяких таких прочих. Зрелище не из захватывающих, но ценителям (в основном, наверное, ценительницам) сентиментальных мелодрам может понравиться.

Также на экранах: очередной мистический хоррор Святослава "Помогите-меня-заклинило" Подгаевского "Приворот. Чёрное венчание"; романтический альманах про отель для свиданий со Светлаковым "Love"; мультик про говорящих бубликов "Пончары. Глобальное закругление"; корейский мультик для самых маленьких "Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров"; аниме "Любит - не любит"; российско-бельгийско-финская мелодрама Наны Джорджадзе "Кроличья лапа"; российская мелодрама "Музыка крыш"; документалка "СЕЛФИ. Хаос и творчество".