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Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России

Новости
    25.10.2021, 19:29
Текст:   Ася Кушнарева

Картина Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинута на премию "Оскар" от России.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Павла Чухрая, который сегодня большинством голосов был избран главой Российского Оскаровского комитета.

Премьера фильма "Разжимая кулаки" прошла в этом году на Каннском кинофестивале. Там драма о жизни осетинской девушки получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд". Продюсер картины - Александр Роднянский. Для 31-летней режиссера Киры Коваленко это вторая работа.

В предыдущие годы на "Оскар" от нашей страны были выдвинуты такие фильмы, как "Дылда", "Дорогие товарищи!", "Собибор", "Нелюбовь", "Левиафан".

Кира Коваленко, как и режиссер "Дылды" Кантемир Балагов, является воспитанницей мастерской Александра Сокурова, которая была открыта в Кабардино-Балкарском государственном университете. В 2015 году оттуда выпустились 12 молодых режиссеров, в числе которых вышеперечисленные претенденты на "Оскар".

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