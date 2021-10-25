Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на "Оскар" от России

Картина Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинута на премию "Оскар" от России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Павла Чухрая, который сегодня большинством голосов был избран главой Российского Оскаровского комитета.

Премьера фильма "Разжимая кулаки" прошла в этом году на Каннском кинофестивале. Там драма о жизни осетинской девушки получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд". Продюсер картины - Александр Роднянский. Для 31-летней режиссера Киры Коваленко это вторая работа.

В предыдущие годы на "Оскар" от нашей страны были выдвинуты такие фильмы, как "Дылда", "Дорогие товарищи!", "Собибор", "Нелюбовь", "Левиафан".

Кира Коваленко, как и режиссер "Дылды" Кантемир Балагов, является воспитанницей мастерской Александра Сокурова, которая была открыта в Кабардино-Балкарском государственном университете. В 2015 году оттуда выпустились 12 молодых режиссеров, в числе которых вышеперечисленные претенденты на "Оскар".