Газовое месторождение на Таймыре назвали именем погибшего главы МЧС Зиничева

В память о главе МЧС России Евгении Зиничеве в Красноярский крае названо одно из новых месторождений газа. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства.

"По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Оно является самым крупным по объему запасов в регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что добычу газа будут совместно вести российские и британские газовики.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском на плато Путорана, спасая поскольнувшегося режиссера Александра Мельника. Посмертно Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России. 10 сентября его похоронили в Санкт-Петербурге.