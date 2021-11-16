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16.11.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai предложил россиянам подписаться на новую Creta

Текст: Андрей Полухин

Сервис подписки Hyundai Mobility обновил парк автомобилей, доступных на аренды. В частности, Creta в нем заменили на актуальное поколение модели, добавили свежие комплектации кроссоверов Tucson, Santa Fe и Palisade.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai обновила "лицо" Creta в стиле Tucson

Что касается Creta, это самый доступный автомобиль для подписки. Суточный тариф предполагает оплату от 3 тысяч рублей (с пробегом до 500 км в день), месячный - от 47 250 рублей (до 5 тысяч км), а годовой - от 31 900 рублей за месяц. Для сравнения: новый Tucson обойдется в последнем случае в 48,9 тысячи за месяц, Palisade - в 77,9. Кстати, это дороже, чем взять Santa Fe на месяц (75,5 тысячи).

Что касается новой Creta, то ее предложили с 2-литровым мотором Nu 2.0 MPI мощностью 149,6 л.с. в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Комплектации две - Lifestyle с дополнительным пакетом Premium music и с передним или полным приводом на выбор и Prestige. На выбор представлены черные и белые машины в сочетании с черным или коричневым интерьером.

Напомним, в подписку входит ряд услуг, включая выездной шиномонтаж, эвакуацию, доставку топлива выезд аварийного комиссара и техобслуживание и ремонт без очереди. Сервис доступен не только в Москве, но и в некоторых других городах, где работают дилеры Hyundai. Клиент забирает машину с парковки ДЦ самостоятельно, открывая авто с помощью мобильного приложения.

#Hyundai